mi potete aiutare è per domani

Se fai i compiti puoi uscire;

Se lavori sodo vieni promosso sicuramente;

Se non ti comporti bene le persone ti odieranno;

Se faccio i servizi posso uscire con Maria?

Se fa la cosa giusta glielo dico.

Se farà la brava la premierò;

Se faremo il lavoro assieme ci metteremo meno tempo;

Se non farete quello che dico prenderò provvedimenti;

Se faranno silenzio in classe chiariremo la situazione;

Se ti preparerò il dolce mi perdonerai?

Se intervenissi potrebbe calmarsi;

Se lo facessi sarebbe contento;

Se non ti scaldassi spesso non litigheremmo;

Se potessi ti aiuterei;

Se volessi potresti toglierlo dai guai;

Se non lo ascoltassi sarebbe meglio;

Se lo avessi sarei più felice!

Se trovassi il libro lo leggerei all'infinito;

Se non tornasse mi preoccuperei;

Se lo provasse cambierebbe idea.