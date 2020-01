mi aiutate a aggiungere o a cambiare delle parole dell mio tema riguardante un discorso sul motorino?

Nel corso di questa settimana è già la terza volta che i genitori di Geronimo si scontrano per la "questione motorino"; il padre appoggia come sempre il figlio, mentre la madre lo riprende continuamente, cercando di fargli cambiare idea. Dialogo tra i genitori di Geronimo: Padre: non capisco come non puoi essere d'accordo con la decisione di tuo figlio, dovresti supportarlo sempre, qualunque decisione lui prenda. Madre: io invece resto della mia opinione e non capisco come tu possa essere d'accordo con lui! Padre: Dobbiamo dargli fiducia su... credo che sia ora di affidargli un minimo di responsabilità!!Madre: Si, ma io non voglio che esca di notte o che vada in discoteca, non voglio che si faccia male...Padre:dai, Marina siamo i suoi genitori, dobbiamo concedere maggiore libertà a nostro figlio! Madre: Si, hai ragione! cosi ora potrà andare agli allenamenti di calcio da solo senza doverci aspettare,che tra l altro siamo sempre pieni di impegni ogni giorno. padre:inoltre,lui me lo continua a chiedere tutt ora e io ho continuato a dirgli che non era il momento giusto per parlane,magari se si impegnasse di più a scuola e iniziasse a studiare più seriamente forse potremmo prendere in considerzione questa scelta. Narratore: la madre e il padre erano finalmente d'accordo sulla "questione motorino"; successivamente però, mentre il padre guardava telegiornale, apprese la notizia riguardante un giovane morto sul motorino a causa di un incidente stradale, poiché non aveva seguito le regole del codice stradale. Ripresa del dialogo tra i genitori di Geronimo: Madre: Hai visto...io ho paura che succeda tutto questo a nostro figlio, ho paura che se avvenisse un fatto del genere, io resterei pentita per sempre a causa della decisione presa... Padre: Non penso che succederà... Madre: Che ne sai, potrebbe sempre accadere...neanche i genitori di quel povero ragazzo avrebbero immaginato che loro figlio sarebbe morto per un incidente stradale. Padre: Hai totalmente ragione... madre: io, non desidero più comprare un motorino a mio figlio Geronimo: Basta, non voglio che vi interessiate alla mia vita, non mi interessa ciò che pensate, io so quello che voglio fare e se voi non volete aiutarmi o supportarmi andrò via di casa, deciderò di testa mia... Geronimo se ne andò subito dopo avere parlato. Ripresa del discorso tra i genitori: Padre: è solo colpa delle nostre discussioni se lui ora la pensa in questo modo e se n'è andato! Madre: è vero, se non avessimo discusso anche urlando e dunque avessimo dialogato con nostro figlio maggiormente in merito a questo argomento, lui sarebbe ancora qui in questo momento!per evitare incidenti non dovevamo vietare il motorino, ma, più semplicemente, formare una coscienza a nostro figlio.Insegnare a lui a non esagerare con l' alcool ,e a essere prudente.