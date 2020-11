Nei periodi che seguono indica se la frase riportata in corsivo è legata alla principale da un rapporto di coordinazione o di subordinazione.1.La nostra squadra locale di pallanuoto è composta in maggioranza da ragazzi che provengono da due quartieri della città. Coord. subord.2.Ti comunico che parteciperò a quella gara di ballo acrobatico. Coord. subord.3.Ho affittato un DVD d’avventura e ho comprato i pop corn. Coord. subord.4.La fiction Tv è un genere di grande richiamo perché spesso narra vicende riconducibili alla vita quotidiana. Coord. subord.5.Il mio gatto divora le sue crocchette e poi si addormenta accanto al termosifono.Coord. subord.6.Quando rivedo quel film rivivo molte emozioni. Coord. subord.7.Non abbiamo ancora preso una decisione, ma sicuramente lo faremo entro domani. Coord. subord.8.Il sindaco neoeletto è una giovane signora che proviene dal mondo del volontariato cittadino. Coord. subord.9.Marta non ha scritto alcuna e-mail a Giorgio né lo farà. Coord. subord.10.Affinché tutto sia pronto per l’inaugurazione, i preparativi dovranno terminare entro le 20. Coord. subord.