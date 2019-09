Ciao Jeajari70,provo a darti una mano. Ecco i versi in cui è presente il tema dell' amore - verso 2: "dolce respiro dei tigli...";- verso 12: "sii dunque saggio, cuore.".Il tema dell'amore viene descritto con degli aggettivi delicati come "dolce", "saggio", dunque l'io lirico affronta il tema dell'amore in maniera delicata, sottile e dolce.Ciao,Giorgia.