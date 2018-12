"la roba "di Giovanni Verga urgente x domani

1. La Roba sono le cose che possiede che poi lui vorrebbe portarsi anche nella tromba: “… Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba.”, infatti lo si evince dalla scena in cui il protagonista urla: «Roba mia, vienitene con me!»

2. Mazzarò non è mai totalmente approvato dal narratore. Il protagonista è un avaro molto ricco e arido di sentimenti. Inoltre egli ha dei comportamenti disumeni verso i suoi lavoranti, che sfrutta. Mazzarò ama la ROBA. Mazzarò è un povero bracciante che poi diventa ricco e si riscatta: "… Tutta quella roba se l'era fatta lui, colle sue mani e colla sua testa, col non dormire la notte, col prendere la febbre dal batticuore o dalla malaria, coll'affaticarsi dall'alba a sera, e andare in giro, sotto il sole e sotto la pioggia, col logorare i suoi stivali e le sue mule - egli solo non si logorava, pensando alla sua roba, ch'era tutto quello ch'ei avesse al mondo; perché non aveva né figli, né nipoti, né parenti; non aveva altro che la sua roba. Quando uno è fatto così, vuol dire che è fatto per la roba". Ma la ricchezza nn lo fa migliorare a livello sociale, non lo rende migliore o soddisfatto di sé: non ha una famiglia di eredi perchè lui la roba la voule portare ocn sé nell'al di là.

