Avrei alcune domande per il libro La ragazza di Bube: 1) Mara è un eroina positiva o negativa per Cassola?- 2) Esistono altri personaggi che conosci che incarnano ragioni simili a quelle di Mara? 3) Cassola trova in Mara un esempio di comportamento femminile positivo? Perchè? 4)Qual'è la missione di Mara? 4)Conosci modelli simili di eroicità in altri personaggi di fantasia