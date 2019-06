PARAFRASI

Torna a fiorire la rosa che prima sembrava un po' appassita. Dianzi? vuol dire prima, poco fa. Ma si può usare la parola "prima" per periodi tutti uguali, amorfi, che si susseguono monotoni?

Ma io sto parlando del rifiorire di una convalescente, di una guancia un po' più colorita, un po' meno pallida, se posso usare una parola vecchia e che sa di muffa, di un occhio più vispo e vivace, anzi di uno sguardo più acceso.

E' questo il solo fiore che resta, grazie a un tuo elisir d'amore (Dulcamara è una specie di stregone che compare nell'opera di Donizzetti "Elisir d'amore"

A te basta salire sulla bilancia per renderti conto di essere tornata in forma, sottile e leggera come quando danzavi (Fracci era fuori dalle scene perchè aveva appena partorito).

Poi potrai ricominciare a volare non più coem una nuvola del cielo, ma come una creatura terrestre e non è detto che il cielo non se ne accorga.

Basta che qualcuno si stupisca del fatto che il tuo fiore sboccia di nuovo, si riapre. Non è una cosa da poco in questo periodo in cui i balletti sembrano sfilate di morte.

COMMENTO

la lirica, scritat nel 1969 ed entrata nella raccolta del 1973 "Diario del 71 e del 72", è dedicata a Carla Fracci, in un periodo in cui la ballerina era lontana dalle scene per la propria maternità.

Carla viene descritat come una danzatrice eterea che torna a fare ciò che più ama dopo essere diventata mamma.

All'inizio sembra paragonata a un'ammalata ( non è un granc omplimento pe runa donna incinta) che si sta ristabilendo, am il poeta non vuole denigrare la maternità, anzi dice che la ballerina d'ora in poi sarà uan creatura terrestre, perchè ha dato alal luce un altro essere, quindi "normale" eppure speciale perchè sempre aggraziata e felice di tornare sulle scene.