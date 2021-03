Il vagone di terza classe Honorè Daumier

In particolar modo concentrati, come indica il libro, su ciò che il tuo personaggio spera di ottenere da questo viaggio , di cosa ha paura e cosa prova in quel momento. In definitiva, potete anche fare riferimento alla storia del vostro personaggio (senza allungarvi troppo), indicando così le ragioni che lo portano a prendere quel treno.Come spiegato nell'esercizio, devi creare un racconto, come se tu fossi il narratore che sa tutto e lo racconta a chi legge.