Ti butto giù qualcosa non è un tema ma ti scrivo la traccia che potresti seguire, usala come spunto per avere un'idea:

Intro: ora di educazione la classe è deserta e siete tutti in palestra descrivi gli ambienti come è la classe che abitualmente cvi recate in palestra in modo confuso e sparpagliato....

Svolgimento: State facendo palestra, le ragazze e i ragazzi sono insieme oggi perché uno dei prof è malato e tu noti un atteggiamento strano, il nuovo compagno di classe, trasferitosi da poco si sente male e chiede di andare qualche minuto nello spogliatoio e non vuole essere accompagnato....continua la lezione, poi arrivate in classe e manca l'astuccio di un'amica tutti incolpano il nuovo ragazzo, ma tu eri certa che era troppo malconcio per aver raggiunto in così poco tempo l'aula e poi tornare nella panca della palestra, tutta la classe inveisce contro di lui, poi tu ricordi di una tua compagnia che senza avvisare nessuno è sparita, pensavi solo che nella confusione nn riuscivi a vederla e invece, riflettendoci è stata assente per qualche minuto, nessuno sospetta di lei, la conoscete da anni, non puo essere proprio lei che tutti rispettano e proteggono...ma poi ti giri ed intravedi un secondo astuccio solido, la cui punta sporge nella stoffa del suo zainetto rosa in tessuto, allora in contropiede davanti all'insegnante ti alzi e le dici: "Chiara apri il tuo zaino...." Lei ti guarda con gli occhi sbarrati e interrogativi, gli altri amici con occhi accusatori, quelle espressioni sembrano chiederti: "come potresti mai dubitare di lei???" e tu sei assalita dalla paura che una tuo sbagliato giudizio potrebbe pregiudicare le tue amicizie nella classe, ma Chiara si fa rossa e si rifiuta di aprire lo zaino...La prof le si avvicina per aprirlo ed esce fuori quell'astuccio; Chiara controbatte che probabilmente qualcuno lo ha messo nel suo zaino, ma chi? "il solito ragazzo nuovo" dice lei, "logico no"? Ma tutti sanno che lei sta mentendo è rossa in viso e la sua voce è parecchio stridula, La prof manda subito dalla preside dove confessa tutto, le piaceva quell'astuccio, ma soprattutto odiava quel ragazzo nuovo, l'unico che non la considerava e voleva renderlo antipatico agli occhi di tutti, quale miglior momento che approfittare del suo piccolo malessere? ...

Conclusione: Concludi sulle tue abilità,. l'importante è osservare e la prima legge è che tutti possono essere i colpevoli anche i più insospettabili