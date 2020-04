ho bisogno di aiuto x stasera

chi mi aiuta con queste analisi del periodo ? 1 A forza di piangere e fare i capricci, Anna riesce sempre a ottenere quello che vuole. 2 Patrizia è guarita dall'infezione prendendo gli antibiotici 3Comunque vada a finire, sarà stato utile passare del tempo a scambiarci opinioni. 4 Ho recuperato il mio peso forma facendo tutti i giorni palestra e seguendo una dieta rigorosa. 5 Mario è stato così ingenuo da consegnare i suoi risparmi a un truffatore che lo aveva contattato tramite Facebook. 6 Nonostante avessimo affrettato il passo, arrivammo ugualmente in ritardo e tutti se ne erano già andati. 7 Non mi sento molto adatto a lavorare in una discoteca perché non amo stare sveglio fino a tardi. 8 La mia camera è in genere così in disordine che non ci si può nemmeno entrare. 9 l libro che mi hai prestato mi sembra interessante. 10 Gli amici d’ infanzia lo ritenevano un buono a nulla. 11 1Il labrador scodinzolava soddisfatto con il suo osso tra i denti. 12 Martina, la ragazza che hai conosciuto ieri, è stata selezionata dall’insegnante di Musica come protagonista della recita di natale. 13 Roma è stata scelta come sede per una mostra internazionale di modellismo che attirerà visitatori da tutto il mondo. 14 Salirono a prendere le chiavi ma non scesero più. 15 Turbato da ciò che aveva sentito, Mario non riusciva a dormire. 16 Sono arrivati dopo che tu eri andato via e si sono fermati per circa un’ora. 17 Essendo finito l’inchiostro, non ho potuto stampare il documento. 18 Ci siamo dati da fare perché tutto andasse per il meglio. 19 Sto andando da mia zia perché non le faccio visita da due settimane. 20 Non appena vede l’aspirapolvere il nostro gatto si nasconde sotto il divano e miagola lamentosamente. 21 Dal momento che la verifica non è andata molto bene, vi interrogherò tra qualche giorno per consentire a tutti di recuperare e avere un buon voto in pagella. 21 Siccome la proiezione è già iniziata, penso che sia meglio aspettare il secondo spettacolo. 22 Gli ospiti che arrivano senza preavviso non sempre sono graditi. 23 Speravo che il computer fosse stato già riparato.