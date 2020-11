HO bisogno delle rime di questa poesia

Il bimbo guarda fra le dieci dita la bella mela che vi tiene stretta; e indugia - tanto è lucida e perfetta - a dar coi denti quella gran ferita. Ma dato il morso primo ecco s'affretta: e quel che morde par cosa scipíta per l'occhio intento al morso che l'aspetta... E già la mela è per metà finita. Il bimbo morde ancora - e ad ogni morso sempre è lo sguardo che precede il dente - fin che s'arresta al torso che già tocca. «Non sentii quasi il gusto e giungo al torso!» Pensa il bambino... Le pupille intente ogni piacere tolsero alla bocca. Il bimbo guarda fra le dieci dita la bella mela che vi tiene stretta; e indugia - tanto è lucida e perfetta - a dar coi denti quella gran ferita. Ma dato il morso primo ecco s'affretta: e quel che morde par cosa scipíta per l'occhio intento al morso che l'aspetta... E già la mela è per metà finita. Il bimbo morde ancora - e ad ogni morso sempre è lo sguardo che precede il dente - fin che s'arresta al torso che già tocca. «Non sentii quasi il gusto e giungo al torso!» Pensa il bambino... Le pupille intente ogni piacere tolsero alla bocca. Il bimbo guarda fra le dieci dita la bella mela che vi tiene stretta; e indugia - tanto è lucida e perfetta - a dar coi denti quella gran ferita. Ma dato il morso primo ecco s'affretta: e quel che morde par cosa scipíta per l'occhio intento al morso che l'aspetta... E già la mela è per metà finita. Il bimbo morde ancora - e ad ogni morso sempre è lo sguardo che precede il dente - fin che s'arresta al torso che già tocca. «Non sentii quasi il gusto e giungo al torso!» Pensa il bambino... Le pupille intente ogni piacere tolsero alla bocca.