help, è urgente, mi serve per domani l'analisi del periodo di questo brano

Ciao, devo fare l' analisi del periodo di questo brano,qualcuno mi puo' aiutare? GrazieTornavo dalla caccia e passavo per un viale di un giardino. Il cane correva davanti a me quando a un tratto rallento' il passo e tese le orecchie poichè sentiva una preda. Guardai lungo il viale e vidi un piccolo passero che era caduto da un nido e se ne stava lì immobile, abbandonato, tentando di schiudere le ali. Il mio cane si avvicino' pian piano; all'improvviso si slanciò dall'albero vicino ad un passero dal petto nero che piombò giu' come un sasso davanti al muso del cane. Affannandosi e stridendo di angoscia , gli salto' due volte contro la bocca spalancata. Voleva salvare la sua creatura, coprendola con il proprio corpo. Tutto il suo corpicino tremava di terrore; il mio cane doveva essergli sembrato un mostro, ma non era stato fermo sul ramo. La volonta' lo aveva trascinato giu' e si era sacrificato per salvare il suo piccolo. Chiamai il cane che stava perplesso e mi allontanai sentendo un gran rispetto per quel piccolo eroico uccellino. Pensai che l' amore è piu' forte della paura e della morte. Tuttora sono convinto che l'amore regga e regoli la vita.