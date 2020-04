help domande letteratura 4a media

Qual è l’etimologia della parola romanzo? La parola deriva dal termine francese antico romaz o roman, che a sua volta traeva origine dal latino romanice loqui, cioè parlare in lingua romanza (lingua di derivazione latina).Che cos`è il romanzo, a partire da che epoca si diffonde e in che lingua? Il romanzo è una narrazione in prosa estesa e basata su un intreccio di vicende. Inizia a diffondersi come genere letterario nel Medioevo e i primi testi sono francesi.Che cos’è il romanzo picaresco e chi è il picaro che ne è protagonista? Il romanzo picaresco è un genere letterario caratterizzato da un’intricata struttura narrativa, spesso a episodi. Di solito il protagonista è un picaro, cioè un giovane di umili origini che riesce a attraversare molte peripezie grazie alla sua astuzia e alla sua capacità di adattamento.A partire da quale secolo si diffonde e in quale paese?In quale secolo e in quale paese fiorisce il genere romanzo e come si trasforma rispetto al romanzo picaresco? Nel 700 il genere del romanzo vede una fioritura soprattutto in Inghilterra. Il numero dei lettori del genere aumenta soprattutto tra la borghesia e si diffonde in particolar modo il romanzo realistico, una storia quindi in cui il pubblico potesse riconoscersi.Nell’Ottocento, con il diffondersi del romanticismo si diffonde il romanzo storico il cui autore più significativo è Alessandro Manzoni . Quali sono le sue caratteristiche di questa forma di romanzo? Si tratta di un genere di romanzo calato in un contesto storico preciso che riproduce fedelmente gli usi e i costumi di un’epoca. Si ricrea infatti anche la mentalità dei personaggi e le loro credenze in base all’ambientazione storica.Quali aspetti del romanticismo emergono nel romanzo manzoniano? Nel romanzo di Manzoni ritroviamo la volontà di attenersi alla verità storica dell’epoca narrata e la volontà di ricostruire in modo più veritiero possibile le vicende e, ove non è capace di ricostruire il vero, attenersi al verosimile. promessi sposi – Una storia quasi veraLibro di antologia pagina 186La scelta del romanzo storicoManzoni dedica gran parte della sua vita alla stesura dei Promessi sposi. A quale autore si ispira e cosa pensa di aver espresso all’interno del romanzo? Manzoni si ispira a Walter Scott . Il suo intento era quello di inserire in un contesto storico veritiero una vicenda verosimile, cioè che sarebbe potuta accadere.Come è strutturata questa vicenda dal punto di vista dell’ambientazione, dei personaggi, della tematica? I personaggi della vicenda sono inventati, ma le tematiche affrontate sono quelle che interessano a qualsiasi lettore (l’amore, il male, il potere…). La storia è ambientata nel Seicento all’epoca della dominazione spagnola.Manzoni descrivendo con scrupolosa precisione la realtà del tempo in cui è ambientata la vicenda (il Seicento) quali problemi sottolinea concretamente? L’intento di Manzoni è quello di far interrogare il lettore sui problemi della propria epoca descrivendo una vicenda passata, l’occupazione spagnola, che però ha notevoli riferimenti a quella che stavano vivendo lui stesso e i suoi contemporanei con la dominazione austriaca.La scelta del toscanoNella revisione dell’opera su quale “questione” si concentra Manzoni e perché? Manzoni si concentra molto sulla questione della lingua: non è solo una questione di importanza letteraria, ma anche socio-politica. In un Paese che ancora doveva essere unificato, Manzoni sceglie il fiorentino parlato dalla borghesia, una lingua viva che ha forti radici letterarie.Cosa vuol dire l’affermazione dell’autore quando dice che sceglie “di lavare i panni in Arno?” Manzoni vuole utilizzare il fiorentino vero, quello davvero parlato nella città e non quello che si ritrovava nei dizionari dell’epoca, che riprendeva ancora la lingua del cinquecento o addirittura del trecento.I personaggi e la tramaPer dare un effetto veritiero al suo romanzo e prenderne nel contempo distanza come autore che espediente usa Manzoni? Usa l’espediente del manoscritto ritrovato, una cronaca seicentesca di un autore anonimo.Dove e in che anno è ambientata la vicenda? Chi sono i protagonisti e da quale situazione prende spunto la narrazione? La vicenda è ambientata a Milano introno al 1630. I protagonisti sono due fidanzati, Renzo e Lucia che si devono sposare, ma il matrimonio viene impedito dal signorotto locale, Don Rodrigo, che si è invaghito della giovane e che corrompe il curato del paese, Don Abbondio affinché non celebri il matrimonio dei due.Don Abbondio, parroco del paese dei protagonisti, viene minacciato da due briganti. Chi sono e per ordine di chi minacciano il curato. Cosa gli chiedono? I due briganti che minacciano Don Abbondio sono i Bravi, le guardie mercenarie al servizio di Don Rodrigo e chiedono al sacerdote di non fare il matrimonio tra Renzo e Lucia.Per sfuggire al suo persecutore la protagonista viene allontanata dal suo paese? Dove viene inviata e su consiglio di chi? Lucia viene allontanata da Milano e trova rifugio in un convento a Monza grazie al consiglio del suo confessore, Fra Cristoforo Chi è Gertrude? È una monaca del convento di Monza, una giovane nobile costretta a prendere i voti dalla famiglia e che tradisce Lucia per l’amore che prova per lo stalliere Egidio.Chi è l’Innominato e cosa gli accade quando la protagonista viene portata nel suo palazzo? L’innominato è un nobile molto potente e misterioso a cui Don Rodrigo si è affidato per rapire Lucia, ma la fede incrollabile della giovane lo porta a convertirsiMentre Lucia attraversa tutta una serie di vicissitudini cosa accade al suo fidanzato? Nel frattempo Renzo fugge da Milano dopo aver assistito ai tumulti della folla per il pane e si rifugia a Bergamo dal cugino. Lì trova lavoro, ma dopo poco si ammala di peste. Riesce però a guarire e finalmente si può riunire a Lucia.La peste scoppiata a Milano, pur nella sua drammaticità, riporta la serenità ai due protagonisti perché? Perché Don Rodrigo muore di peste e i due si possono finalmente sposare.