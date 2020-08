Come compito dovevo scrivere un testo ma non so come continuarlo.potete aiutarmi?Questo è il testo:Era venuto il momento di trasferirsi in municipio per le prove. L’auditorium1 era vasto e pieno di spifferi come lo ricordavamo, con il telo del sipario in vecchissimo velluto blu notte a frange dorate. Le luci erano accese in quelle giornate buie d’inverno, ma non proprio fino in fondo alla sala, dove Miss Farris ogni tanto scompariva gridando: – Non sento una sola parola da qui! Non una parola! Volete che la gente in fondo alla sala ci chieda indietro i soldi del biglietto? – Era ormai quasi al picco dello sconforto.Liberati grazie all’operetta2 dalla routine delle nostre vite, e ricordando come un luogo mesto, tetro e negletto l’aula in cui Mr3 McKenna teneva occupati i non scelti a furia di gare di ortografia e di calcolo mentale rapido, adesso eravamo tutti indistintamente alleati di Miss Farris. Montavamo insieme le varie parti dell’operetta e finalmente riuscivamo a vederla come un tutt’uno. Ero, e sono ancora, commossa dalla vicenda. Riflettevo sul personaggio del Pifferaio Magico4 e lo trovavo unico, micidiale e indifeso al tempo stesso. Persino la sua vendetta (guastata ovviamente dal finale modificato) sembrava una tremenda, dolcissima vendetta nell’interesse di una giustizia più grande. Mi parve che Frank Wales, irrecuperabile quando scriveva sotto dettatura, si fosse calato nella parte in modo spontaneo, naturale, senza forzare la recitazione. Per la prima volta lo vidi com’era anche fisicamente: la testa affusolata, i capelli scuri tosati cortissimi, come un irsuto zerbino, la faccia triste, i segni di vecchi foruncoli. Il corpo era stretto come la faccia, la statura media per un ragazzo della nostra classe – il che voleva dire un centimetro circa meno di me – e poi aveva un modo di camminare svelto e spigliato di chi non ha bisogno di nascondersi ma nemmeno di farsi notare.Lo amavo. Amavo il Pifferaio Magico. Amavo Frank Wales. Avevo una fantasticheria su di lui, un sogno a occhi aperti ricorrente. Immaginavo che mi riaccompagnasse a casa dopo lo spettacolo. Percorrevamo le strade silenziosissime di Jubilee5, passavamo sotto i lampioni accesi che mandavano le nostre ombre ad affondare nella neve e lì, nella meraviglia buia e spopolata del paese, Frank mi avrebbe circondata con la dolcezza della sua silenziosa presenza. Mi concedevo spesso quel sogno, appena prima del sonno ed era strano quanta gioia mi desse, un’ondata di pace e di consolazione sulla quale scivolavo nei miei sogni veri, che non erano mai altrettanto sereni, ma irti di piccoli problemi pratici, come calzini che non si trovavano o l’incapacità di arrivare all’aula della terza media.Poi arrivò quella sera. Il palco era pieno di luce e talmente ingombro, tra le facciate delle case di cartone e la fontana di cartone: non l’avevamo mai visto così.Le sale sottostanti il palcoscenico – e collegate al palco attraverso una scala sul retro – furono suddivise in camerini tramite lenzuola appese a dei fili tirati, e lì Miss Farris imbellettava le facce e imbrattava i capelli di gelatina. C’era un trambusto pazzesco. Parti indispensabili di certi costumi non si trovavano. Qualcuno aveva strappato la gonna della moglie del borgomastro. Crollarono alcune lenzuola. Qualche ragazza fu vista in mutande dai maschi e viceversa.Quasi all’inizio della danza il mio copricapo, un lungo cono medioevale di cartone avvolto nel tulle giallo e ornato da un brandello floscio di velo, cominciò a scivolarmi disastrosamente da una parte. Fui costretta a tenere la testa piegata come se avessi il torcicollo e farmi così tutto il balletto, stringendo i denti in un sorriso vacuo.Dopo l’ultimo sipario, ci trasferimmo di corsa dal fotografo, ancora con i costumi addosso, senza cappotti, per le foto di rito. – Dai, siediti, – mi disse tutto allegro Dale, tirandomi addosso ad Alma, che si mise a strillare. Lui allora aprì di scatto le gambe lunghe e ci scaricò tutte e due per terra. Cappello e velo mi erano saltati via e Dale me li rimise in testa al contrario, con il velo che mi copriva la faccia. – Stai benissimo così. Non ti si vede.All’improvviso da dietro le tende comparve Frank Wale, che era stato fotografato da solo.- Dovresti accompagnarla a casa – disse Dale a Frank Wales.E Frank: – Chi?– Lei, – disse Dale, indicandomi con un cenno del capo. – Non la conosci? Sta seduta nel banco davanti a te.Temevo che tutto fosse uno scherzo. Mi sentivo il sudore colare sotto le ascelle, segno inequivocabile della paura di un’umiliazione. Vedevo la mia faccia negli occhi di quello stupido di Dale. Era troppo, troppo pericoloso essere scaraventati in quel modo tra le righe stesse del mio sogno.Comunque, Frank Wales disse con serietà di galantuomo: – Lo farei volentieri. Se solo abitasse un po’ più vicino.