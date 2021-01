Gruppo soggetti in analisi logica

Ciao, sono Max e scrivo per mio figlio, di solito in due ce la facciamo a risolvere la maggior parte dei problemi, ma stavolta sono incerto su una frase:Scusate ho dovuto evitare gli accenti perché mi distruggeva il testo, non so perché...Praticamente PASTORI-PASCOLI-ERBA sono un gruppo di soggetti? RUMORE-BELAR sono il secondo della seconda frase?Vi ringrazio per l'aiuto