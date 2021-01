Grammatica PRONOMI AIUTO PLEASE

CONSEGNA: Nelle seguenti citazioni individua tutti i DIMOSTRATIVI e classificali evidenziando in giallo quelli in funzione di aggettivi (sono 4), in verde quelli in funzione di pronomi (sono 4; quando possibile, indica anche il nome che sottintendono) e in arancione i dimostrativi che hanno solo funzione di pronome (sono1. I libri migliori sono proprio quelli che dicono ciò che già sappiamo.2. "Carneade! questo nome mi par bene d'averlo letto o sentito; doveva essere un uomo di studio, un letteratone del tempo antico: è un nome di quelli; ma chi diavolo era costui?"3. Codesto solo oggi possiamo dirti, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.4. La malattia è una convinzione e io nacqui con quella convinzione.5. Beato colui che crederà senza aver visto: questo è scritto nel Vangelo.6. Questo film lo dedichiamo ai folli. Agli anticonformisti. Ai ribelli. Ai piantagrane. A tutti coloro che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole, specie i regolamenti.7. Potrei dire a quell'attimo: Fermati dunque, sei così bello.8. Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che deve dire.In quali casi non sei stato in grado di indicare il nome sottinteso dai pronomi dimostrativi e perché? Nella frase .......... e nella frase......... .