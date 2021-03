Sottolinea le proposizioni subordinate causali, dopo aver diviso i periodi in proposizioni.



1.Poiché non ho ancora riordinato i miei file, non posso esserti d'aiuto.



2.Marcello è uscito presto da casa perché oggi lavorerà fuori sede.



3.Non sono assolutamente soddisfatto di aver comprato questo giaccone.



4.Avendo assistito all'incidente, Corrado dovrà testimoniare.



5.Generoso com'è, non ci offrirà nulla.



6.Ho dovuto comprare una nuova bicicletta perché quella vecchia è troppo bassa.



7.Dal momento che la montagna è la sua grande passione, Giorgio conosce benissimo il Parco del Gran Paradiso.



8.Essendo poco conosciuto in città, quel candidato sarà poco votato.



9.Davide non dà mai il suo numero di cellulare perché non vuole essere disturbato.



10.Combattuto tra le due alternativa,ho deciso di non scegliere.