GRAMMATICA...è PER OGGI...PLS

Sottolinea le subordinate causali e indica se si tratta di proposizioni esplicite o implicite.



1.Ho imparato a memoria le canzoni che dovrò cantare perché non le conoscevo a sufficienza. E I



2.Poiché il mese di marzo è stato molto freddo e nevoso molte coltivazioni ne hanno risentito. E I



3.Avendo mangiato abbondantemente, farò il bagno in piscina un o' più tardi del solito. E I



4.Siamo tutti molto soddisfatti per aver vinto la Coppa. E I



5.Sono molto dispiaciuto perché non ho potuto difendermi dalle tue accuse ingiuste. E I



6.Essendo qui in attesa da oltre mezz'ora, ho deciso di andarmene. E I



7.Ti ringrazio di aver aiutato mio fratello in un momento così delicato. E I



8.Considerate le circostanze, preferisco non intervenire. E I



9.Per il fatto di non sapere nulla di questi argomenti, ho deciso di fare una ricerca alla biblioteca multimediale. E I



10.Sconfitto alla prima partita, Matteo ha deciso di non sfidarmi più a scacchi. E I