Grammatica analisi del periodo sub. E coord.

1. DOPO AVERCI PENSATO, ELISA MI DISSE CHE NON AVREBBE RINUNCIATO E CHE AVREBBE ACFRONTATO L' ESAME 2. ROBERTO NON VOLEVA PARTIRE PER LONDRA PRIMA CHE SUA SORLA TORNASSEDAL LAVORO PERCHÉ VOLEVA SALUTARLA.3. NEL LORO ULTIMO VIAGGIO LAURA E PAOLO HANNO SCOPERTO LUOGHI CHE ANCORA NON CONOSCEVANO E HANNO SCATRATO NUMEROSE FOTOGRAFIE.4. SE LUISA GLIELO AVESSE CHIESTO, LIVIO AVREBBE FATTO QUALSIASI COSA, MA NON SI SAREBBE ALLONTANATO DAGLI AMICI CHE CONOSCEVA DA UNA VITA.5.PER LAVORARE BENE È NECESSARIO CHE CI SIA UN CLIMA SERENO TRA COLLEGHI E CHE I DATORI DI LAVORO SIANO DISPONIBILI AL DIALOGO.6. CRISTINA MI HA CONGIDATO DI ESSERE PREOCCUPATA PER IL RISULTATO DELLA VERIFICA, PERCHÉ PENSA DI NON AVER ESEGUITO MOLTO BENE ALCUNI ESERCIZI 7. LA POLIZIA HA ARRESTATO IL LADRO CHE È STATO ARRESTATO IN FLAFRANTE MENTRE CERCAVA DI FUGGIRE.8. SIN DA QUANDO ERO BAMBINO MI HANNO INSEGNATO CHE OCCORRE PRIMA ASCOLTARE ATTENTAMENTE E SOLO KN SEGUITO PARLARE.