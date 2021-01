GRAMMATICA AIUTATEMI PER FAVORE?

Spiegatemi come si svolge questo esercizio per favore. Sono straniera e ho un po' di difficolta nella grammatica.Ecco la consegna per esercizio: Completa le frasi seguenti in modo che il pronome relativo CHE sia usato una prima volta come soggetto e una come complemento oggetto Ecco esempio:Il giudice interrogò il testimone CHE - aveva assistito all'incidente. (SOGGETTO)Il giudice interrogò il testimone CHE - la polizia aveva fermato. (COMPL. OGGETTO)Ecco una dei 10 frasi che devo svolgere:Anna comperato il romanzo a fumetti CHE - ...... (SOGGETTO)Anna comperato il romanzo a fumetti CHE - ......(COMPL. OGGETTO)Aiutatemi a capire come devo svolgere, per favore.