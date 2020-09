L’uso dei diversi segni di punteggiatura provoca dei cambiamenti di significato. Leggi le seguenti frasi e rispondi alle domande.



1) Chi è sempre in ritardo?“Luigi” esclamò Paolo “è sempre in ritardo!”..………………Luigi esclamò: “Paolo è sempre in ritardo!” ..…………



2) Chi è ricercato?Ruba la macchina del figlio del sindaco. Ricercato. ..………………Ruba la macchina del figlio del sindaco ricercato. ..………………