GRAMMATICA AIUTATE A RISOLVERE UN ESERCIZIO

Nelle seguenti frasi inserisci le VIRGOLE e i DUE PUNTI dove necessario.1. Anna di cui non avevamo notizie da molto tempo ha telefonato questa mattina.2. Questo romanzo almeno a mio parere è divertentissimo.3. Davide ha già preparato tutto astuccio quaderni e fogli da disegno.4. Scusi dov'è via Mazzini 5. Dal terrazzo si vedeva un paesaggio meraviglioso la distesa del mare da una parte le morbide colline tutt'intorno in lontananza la lunga dorsale degli Appennini.6. Durante il ponte di Carnavale speravo proprio di poter sciare ma la neve era davvero scarsa.7. Mentre Giulia studiava suo fratello ascoltava la musica.8. Non sapevamo che cosa fare Federico era rimasto a casa Roberto non aveva voglia di giocare e Riccardo aveva altro per la testa.9. Farina zucchero uova e burro ecco quello che mi serve per preparare la pasta frolla.10. Appena suonò la campanella che annunciava la fine delle lezioni gli studenti corsero fuori da scuola.