1. SONO TORNATO ACASA PRIMA DEL SOLITO E NON HO TROVATO NESSUNO PERCHE I MIEI GENITORI ERANO ANCORA AL LAVORO.
2. TUTTI SI SONO TROVATI D'ACCORDO SUL FATTO CHE IL FILM, CHE AVEVANO APPENA VISTO, FOSSE STATO TROPPO LUNGO.
3. RIDEBDO MOJICA CI APRÌ LA PORTA E CI FECE ENTRARE IN CASA SUA.
NON HO CAPITO PERCHÉ NEGLI ULTI.I GIORNI IVAN NON SIA VENUTO A GIOCARE A CALCIO COME FA DI SOLITO.
5. I CAMPI CHE SI ESTENDONO A SUD DELLA FATTORIA SONO COLTIVATI PREVALENTEMENTE A GRANOTURCO, MA QUELLI CHE SI TROVANO A NORD SONO DESTINATI AL PASCOLO.
6. IL PRESIDE HA COMUNICATO CHE LA PALESTRA SAREBBE RIMADTA CHIUSA A CAUSA DEI LAVORI E CHE LE LEZIONI FI EDUCAZIONE FISICA SI SAREBBERO TENUTE IN PALESTRA.
7. DOPO CHE EBBE VISTO QUEL FILM DELL'ORRORE FRANCESCA NON RIUSCÌ PIÙ A LIBERARSI DELL'IDEA CHE GLI INSETTI POTESSERO ESSERE DEGLI ALIENI VENUTI SULLA TERRA PER CONQUISTARLA.
8. LA MAMMA DISSE AI DUOI FIGLI DI NON PREOCCUPARSI SE SL LORO RITORNO NON L'AVESSERO TROVATA A CASA PERCHÉ SI SAREBBE DOVUTA TRATTENERE IN UFFICIO FINO A TARDI.
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Gramm. Analisi del periodo. Sub e coord
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