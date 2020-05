Gramm. Analisi del periodo. Sub e coord

1. SONO TORNATO ACASA PRIMA DEL SOLITO E NON HO TROVATO NESSUNO PERCHE I MIEI GENITORI ERANO ANCORA AL LAVORO.2. TUTTI SI SONO TROVATI D'ACCORDO SUL FATTO CHE IL FILM , CHE AVEVANO APPENA VISTO, FOSSE STATO TROPPO LUNGO.3. RIDEBDO MOJICA CI APRÌ LA PORTA E CI FECE ENTRARE IN CASA SUA.NON HO CAPITO PERCHÉ NEGLI ULTI.I GIORNI IVAN NON SIA VENUTO A GIOCARE A CALCIO COME FA DI SOLITO.5. I CAMPI CHE SI ESTENDONO A SUD DELLA FATTORIA SONO COLTIVATI PREVALENTEMENTE A GRANOTURCO, MA QUELLI CHE SI TROVANO A NORD SONO DESTINATI AL PASCOLO.6. IL PRESIDE HA COMUNICATO CHE LA PALESTRA SAREBBE RIMADTA CHIUSA A CAUSA DEI LAVORI E CHE LE LEZIONI FI EDUCAZIONE FISICA SI SAREBBERO TENUTE IN PALESTRA.7. DOPO CHE EBBE VISTO QUEL FILM DELL'ORRORE FRANCESCA NON RIUSCÌ PIÙ A LIBERARSI DELL'IDEA CHE GLI INSETTI POTESSERO ESSERE DEGLI ALIENI VENUTI SULLA TERRA PER CONQUISTARLA.8. LA MAMMA DISSE AI DUOI FIGLI DI NON PREOCCUPARSI SE SL LORO RITORNO NON L'AVESSERO TROVATA A CASA PERCHÉ SI SAREBBE DOVUTA TRATTENERE IN UFFICIO FINO A TARDI.