Loro= soggetto sottinteso; sentivano cantare=predicato verbale; Circe=compl. Oggetto; dentro= compl. Stato in luogo; con bella voce= compl. Qualità; tessendo=predicato verbale; (Circe=soggetto sottinteso); tela grande e immorale= compl. Oggetto.O cari= compl. Vocativo; soave= comp. modo canta= predicato verbale; una=soggetto; che= pronome relativo (ha valenza di soggetto); tesse= predicato verbale; gran tela= comp. Oggetto; e= congiunzione ; tutto il paese= soggetto; suona= predicato verbale; ne= particella con valore di comp. Oggetto.E= congiunzione; (egli/ella= soggetto sottinteso); Mischiò= predicato verbale; per loro= compl. Termine; del cacio, della farina e del miele= comp. Oggetto; d’orzo= comp. Di materia; nel vino= compl. Stato in luogo; di pramno= comp. Di denominazione.Essi= soggetto; avevano= predicato verbale; testa e setole e voce e corpo= comp. Oggetto; di porci=comp.Di specificazione;E= congiunzione; io= soggetto; andavo= predicato verbale; alla casa= comp. Moto a luogo; di circe= comp. Specificazione; e= congiunzione; il mio cuore = soggetto; batteva= predicato verbale; molto= comp. Avverbiale; nell’andare= comp. Tempo determinato.O Circe= comp. Vocativo; tu=soggetto sottinteso; inviti= predicato verbale; me= compl. Oggetto; a essere=predicato verbale; come amico=compl. Predicativo dell’oggetto; a te= Compl. Termine; tu=soggetto; che=relativo con valore di soggetto; hai fatto= predicato verbale; a me= compl. Termine; i compagni porci= compl. Oggetto; nel tuo palazzo= compl. Stato in luogo