Frase nominale o frase ellittica?

Ciao a tutti!

Scusate l'ignoranza ma non tocco questi argomenti da tanto e sto facendo un po' di confusione nel distinguere questi due tipi di proposizioni. Una frase ellittica del verbo è una frase nominale?

Nel libro di linguistica in cui sto studiando è scritto che non vanno confuse.



Traggo alcuni esempi da dei post di instagram di cui devo analizzare la sintassi:



"Autunno pieno di novità in libreria, completamente sbaragliare dalla maestri di McEwan"



"Serata potentissima con con Roberto saviano che ha presentato la collana "munizioni" per bompiani. "



"Cartoline da Venezia (in riferimento ad una foto di un canale di Venezia), visitata grazie alla guida di tre agenti segreti locali"



Grazie a chi risponderà!