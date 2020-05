figure retoriche la trappola Pirandello

Mi potete aiutare ad individuare le antitesi, le anafore, i parallelismi e le metafore del seguente passo?"Ma che vuol dire, domando io, darsi una realtà,se non fissarsi in un sentimento, rapprendersi, irrigidirsi, incrostarsi in esso? e dunque, arrestare in noi il perpetuo movimento vitale, far di noi tanti piccoli e miseri stagni in attesa di putrefazione, mentre la vita è un flusso continuo, incandescente e indistinto. Vedi, è questo il pensiero che mi sconvolge e mi rende feroce!"Tratto dalla Trappola di Pirandello ( Novelle per un anno