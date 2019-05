figure retoriche della poesia,e qual'è il punto di vista del poeta rispetto alla grande guerra, e come abbia inciso sulla sua vita. poesia :"un aviatore irlandese prevede la sua morte "

aiuto per favore, figure retoriche,e spiegare qual'è il punto di vista del poeta rispetto alla grande guerra e come pensi abbia inciso sulla sua vita

poesia: "UN AVIATORE IRLANDESE PREVEDE LA SUA MORTE "

Io lo so che sarà là, da qualche parte tra le nuvole,

sarà là che incontrerò alla fine il mio destino;

io non odio questa gente che ora devo combattere,

io non amo questa gente che io devo difendere;

il mio paese è Kiltartan Cross,e i miei compaesani

sono i pezzenti di Kiltartan,e nulla può accadere

che possa menomarli, o che li possa

rendere più felici che in passato.

Nè la legge nè il diritto mi spinsero a combattere,

non fu la politica, nè l'applauso della folla.

Un impulso di gioia fu, un impulso solitario

che mi spinse un giorno a questo tumulto fra le nuvole;

nella mia mente ho tutto calcolato, tutto considerato,

e gli anni a venire mi sono sembrati uno spreco di fiato,

uno spreco di fiato gli anni che ho passato

in paragone a questa vita, a questa morte.