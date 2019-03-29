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  • esercizio su Ciaula sopra la luna

antonino0068
antonino0068 - Ominide - 3 Punti
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Devo fare questi esercizi del brano "Ciáula scopre la luna"
Potete scrivere qua sotto le soluzioni alle domande?
1)SPIEGA IN MODO SINTETICO IL MOTIVO PER CUI CACCIAGALLINA,IL SOPRASTANTE,INVEISCE CONTRO I LAVORATORI DELLA CAVA DI ZOLFO
2)L'INCIDENTE SUBITO DA DI' SCARDA IN MINIERA HA DETERMINATO UNA GRAVE CONSEGUENZA SULLA SUA PERSONA,QUALE?
3)A CHI STA PENSANDO DI' SCARDA QUANDO MORMORA "CALICCHIO"?
4)A UN CERTO PUNTO DI' SCARDA FA IL VERDO DI UNA CORNACCHIA,PERCHÈ?
5)INDICA ALCUNI ELEMENTI CHE METTONO IN LUCE QUESTA SCARSA INTELLIGENZA DEL RAGAZZO


Questa risposta è stata cambiata da melody_gio (29-03-19 10:32, 47 minuti )
15 ore 26 minuti fa
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melody_gio
melody_gio - Tutor - 44415 Punti
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Ciao,

prova a rispondere alle domande, riportale qua sul topic e noi ti aiuteremo con correzioni ed ulteriori suggerimenti e consigli.

Ciao,
Giorgia.

49 minuti fa
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