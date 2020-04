Esercizi sulle subordinate (ho difficoltà)

FRiscrivi i periodi, trasformando i complementi di limitazione in subordinate limitative. 1. Sono abilissimo negli indovinelli. 2. Quanto alll'abbigliamento si fa certo notare. 3. Sarete interrogati limitatamente agli argomenti dell'ultimo mese. 4. Secondo il mio manuale non si dovrebbe potare la pianta in questo modo. 5. Secondo l'opinione prevalente tra la popolazione della valle, quella galleria sarebbe meglio non farla. 6. Per quanto riguarda il nuoto , aveva ancora troppa paura dell' acqua per riuscire a ottenere buoni risultati. 7. Secondo lui è tutto un inganno organizzato per metterci in difficoltà.