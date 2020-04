esercizi inerenti il sonetto "Sole e pensoso"

Ciao fe-dreamer,Esercizio 1:i temi dominanti del sonetto sono: il bisogno di solitudine e l'ossessione amorosaEsercizio 2: Stati d'animo: angoscia , inquietudine, tormento senza fine, tristezza.Atteggiamenti: Il poeta è inquieto, quindi per trovare pace vaga nei campi (pei deserti campi) camminando lentamente.Esercizio: ecco i versi: "Ma pur sì aspre vie né sì selvaggecercar non so ch'Amor non venga sempreragionando con meco, et io co'llui."Continua tu gli esercizi , riportali qua sul topic e poi ti aiuto volentieri con le correzioni.Ciao,Giorgia.