Testo:Felicità raggiunta, si camminaper te sul fil di lama 1.Agli occhi sei barlume che vacilla,al piede, teso ghiaccio che s'incrina 2;e dunque non ti tocchi chi più t'ama.Se giungi sulle anime invasedi tristezza e le schiari 3, il tuo mattinoè dolce e turbatore 4. come i nidi delle cimase 5.Ma nulla paga il pianto del bambinoa cui fugge il pallone tra le case 6.Felicità raggiunta, a causa tuasi cammina sul filo del rasoio.Per gli occhi sei come una luce incerta, che oscilla,per il piede, come sottile strato di ghiaccio che si spezza;e dunque chi più ti ama non ti chieda troppo.Se scendi sulle anime pervase ditristezza e le illumini, il tuo sorgere è un piacere inquietocome i nidi sotto i cornicioni delle case.Ma nulla può ricompensare il pianto del bambinoa cui sfugge il palloncino tra le case.Potreste aiutarmi con gli esercizi , alcuni li ho fatti ma con alcuni non ho capito potreste aiutarmiEsercizi:1. La sua perdita è dovuta a una colpa, a un errore o è legata alla sua inevitabile precarietà?2. chi è l’interlocutore?3. Da che cosa si può evincere?1. Quale è il significato denotativo della parola mattino?2. Quali suggestioni produce se si riflette sul suo significato connotativo3. Perché l’immaggine del pallone tra le case è simbolo di felicità?4. Qual’è il significato conmotativo del pianto?