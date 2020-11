ESERCIZI di ITALIANO per DOMANI

Mi servirebbe una mano con questi esercizi di grammatica per domani. Grazie mille a tutti quelli che risponderanno1) Nella citazione individua le subordinate: da quali frasi dipendono?"La colpa di Eva è stata quella di volere conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l'universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l'insegnamento calato dall'alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede."2) Tra le frasi evidenziate, distingui le coordinate dalle subordinate:1. Adesso ridi, fra un momento piangerai.2. Al gol della vittoria chi urlava di gioia, chi sventolava bandiere.3. Devo sempre annotare gli impegni perché ho poca memoria.4. Ho promesso di non perdere di vista mio fratello.