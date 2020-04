allora.... m hai detto ke è per itlaiano..

ti consiglio rip + lunghe, se nn hai limiti di righe... dici + cose, fai bella figura, contestualizzi e dimostri di sapere le cose... ma nn eccedere ke poi esci fuori tema... cmq

1. odisseo ha subito una tempesta ed è stato sballottato in una foce di un fiume... svegliatosi si trova sull'isola dei feaci, regno di Alcinoo padre di nausicaa

2. nausicaa è la principessa dei feaci, figlia di alcinoo... citiamo il nome del re anke se la società dei feaci è matriarcale, cioè è la donna a governare (la madre nn mi ricordo cm si kiama)

3. "la pregò con dolci parole" nn serve ad una mazza...

devi sapere ke odisseo si rivolge a nausicaa con la formula di solito usata per le preghiere agli dèi: in primo luogo, una lunga captatio benevolentiae, cioè complimenti vari per ingraziarsela... qui ulisse dice a nausicaa ke è bellissima e la paragona ad una dea dapprima, poi ad un virgulto di palma... questo riferimento alla palma di delo serve ad ulisse per introdurre la seconda parte della preghiera: nelle preghiere agli dei qsta seconda parte è costituita dal riconoscimento dei propri meriti (cioè il fedele dice al dio "vah ke ti sono sempre stato pio, ho sempre avuto fiducia e devozione per te!!" , ma qui ulisse inserisce il discorsetto sul suo viaggio a delo per dimostrare a nausicaa di essere stato un re (usa un termine specifico) ma ke adesso si trova in difficoltà per cola del fato, per dire a nausicaa ke nn è un bruto ma conosce e rispetta le divinità. Infine ulisse kiede aiuto a nausicaa, kiede ospitalità su quella terra sconosciuta.

4. kiede di portarlo in città dal re o comunque da ki è di una qualke importanza per poter essere aiutato, posto ke è in un a situazione brutta brutta... (voglio vedere te nuda e bagnata e senza marinai né nave per tornare a casa tua, dove sei pure regina... )

5. ulisse augura una vita tranquilla a nausicaa, al fianco di un buon marito... anke qsto fa parte di quel discorso ambivalente ke ulisse fa a nausicaa: nn solo augura tante belle cose e racconte tante belle cose, ma tra le righe le fa capire ke nonostante le apparenze (ulisse è lercio), egli fa parte di una società civile, dove il matrimonio e la famiglia sono uno status e sono la basa della civiltà e della convivenza

6. nausicaa nn m ostra affatto pèaura, bensì sicurezza di sé. Ank'ella risponde in modo da far capire ad ulisse la propria importanza. risponde alle domande di ulisse nell'ordine inverso rispetto a qllo in cui sn state poste: dapprima si presenta, poi in risposta ai riferimenti di odisseo spiega l'organizzazione della società dei feaci, lontani dal mondo. Anke nausicaa inserisce una gnwme (nn so se sai cosa sia... te la butto lì... se vuoi sapere kiedi) come aveva fatto ulisse... infine ordina alle ancelle di lavarlo e vestirlo.

7. nausicaa fa presente a ulisse ke nessun mortale arriva dai feaci, ke sono sempre in pace, nessuno osa guerreggiare con loro per la lontananza e per via del fatto ke i feaci sn cari agli dèi. Ma nn dimostra inimicizia ad uno sfortunato arrivato per colpa di una tempesta: lo conosola dicendogli ke ognuno ha il destino ke zeus gli ha dato (qsta è una gnwme...), e per qsto deve accettarlo... se ulisse è su qll'isola è un dono ke gli dèi fanno a lui e agli isolani stessi (nn dimenticare ke gli stranieri venivano accolti perché sotto le loro sembianze poteva nascondersi una divinità)

cm vedi le ho messe giù un po' bene e un po' in slang giovanile... cmq se hai probl posta qui ke monitoro il topic... se vuoi sapere della gnwmai (se le avete già fatte, altrim si vede...) basta kiedere