In ciascun periodo sottolinea la principale e indica se la struttura del periodo corrisponde al tipo C (coordinazione) o al tipo S (subordinazione).1.Dal momento che mi hai chiamato / ti ho risposto.2.Le nostre zie sono ancora giovani / e amano moltissimo il ballo liscio.3.Se risci / fammi uno squillo.4.Ho appena ricevuto la tua e-mail: / confermo i dati.5. Quando ci sarà bel tempo / andremo in montagna.6.La programmazione teatrale della nostra città è molto innovativa / infatti si rivolge soprattutto ai giovani.7.Il canile municipale accoglie molti cani / che vengono abbandonati soprattutto d’estate.8.Il direttore in gara ha interrotto la corsa / perché c’erano perdite di olio sulla pista.9.Matteo ha suonato al pianoforte un pezzo di Chopin : / mi sono commossa.10.L’Università della Terza Età ha organizzato dei corsi / che possono essere frequentati da tutti.CHI ME LO FA TUTTO GRZ MILLE!!