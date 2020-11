Ciao Sofi1612007,Come ti avevo spiegato in un post precedente devi individuare la principale (quella parte del discorso che ha senso da sola). Devi dividere coerentemente la frase in periodi.(La principale è evidenziata in corsivo)

Mario ha pensato che ci sareste stati anche voi.

Hai parlato già troppo quindi adesso taci.

Snoopy sta sulla sua cuccia e guarda le stelle.

Sono stanco perché stanotte non ho dormito molto.

Appena tornano i nonni pranzeremo.

I negozi sono aperti tutti i giorni e fanno l’orario continuato.

Mi chiedo se sia troppo tardi.

Quando sei pronto per fare una camminata in montagna?Ti consiglio che per svolgere esercizi dell' analisi del periodo devi1)in modo corretto2)3)In caso di dubbi e ulteriori chiarimenti non esitare a chiedere.Un salutoAnonimo_v.2