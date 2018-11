Il mio amore è furtivo

come quello di un povero.

Ognuno può rubarlo.

Ed io dovrò lasciarlo.

Per ciò, fiume silente,

per ciò, mio dolce colle,

io non posso chiamarlo

amor semplicemente.

Ma tu, colle dorato,

e tu, mio fiume molle,

sapete che il mio amore

davvero è un grande amore.

Il pericolo odiato

per adesso non c’è?

Ma voi sapete, amici,

che nel mio cuore è.

Piangere mi vedrete,

o voi sempre felici,

non come piango già,

non di felicità.