Indica se le proporzioni evidenziate in corsivo sono coordinate o subordinate.

1. Sono fortunato perché ho un amico come te. Coordinata Subordinata

2.Ho sete e sono affamato. Coordinata Subordinata

3.Quando sorge il sole il cielo si arrossa. Coordinata Subordinata

4.Se mi senti rispondi. Coordinata Subordinata

5.Ho visto una moto che mi piace tantissimo. Coordinata Subordinata

6.Abbiamo litigato, ma saremo sempre amici. Coordinata Subordinata

7.Non posso dire ciò che non so. Coordinata Subordinata

8.Sei certo di non sbagliare? Coordinata Subordinata





è per questa sera grz mille a chi me lo fa!!