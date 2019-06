È corretto grammaticalmente?

Ho avuto una discussione con un amico riguardo una cosa detta da un'altra amica: lui sostiene che lei abbia sbagliato ad inserire un punto, io dico di no.

La frase in questione è :

"Guarda che me lo ricordo solo perché mi piaceva la presentatrice e ci spiegava benissimo le cose. A scuola non le avrei mai imparate."

Lui sostiene che sia assolutamente sbagliato mettere il punto tra i due periodi e che ci possa andare solo la virgola; io sostengo che sia corretto anche in quel modo e che ci possano stare entrambi, a seconda del peso che si vuole dare alla prima frase.

Vi prego di darmi una risposta completa di spiegazioni e, se possibile, fornendomi una qualche fonte.

Vi ringrazio.