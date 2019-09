Salve a tutti chiedo scusa per la banalità del post ma ho bisogno di capire dov'è l'errore.Quanti pronomi dimostrativi sono contenuti nella frase: "Nessuno mi capisce o meglio vuole comprendere questa mia opinione"?Risposte:ueB:UnoC:NessunoD:TreCome risposta ho messo uno, in quanto ho individuato "questa" nella frase ma il programma mi da errore e dice che la risposta corretta è la "C", quindi ho trascritto la frase in alcuni programmi online allo scopo di fargli svolgere in automatico l' analisi grammaticale e la maggior parte di questi mi individuano "questa" come pronome dimostrativo. Ora mi chiedo, chi sbaglia?