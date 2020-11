Domande V capitolo promessi sposi grazie in anticipo

1) Quali luoghi attraversa padre Cristoforo per giungere al palazzotto di Don Rodrigo? come si caratterizzano? chi vi abita?2) padre Cristoforo a casa di Lucia Agnese chiede ai due giovani promessi sposi di pazientare di avere fiducia in Dio. perché nel corso del colloquio padre Cristoforo ad un certo punto si adira con Renzo? quale atteggiamento del giovane provoca la collera del buon padre?3) perché quando fra Cristoforo giunge al palazzotto le porte sono chiuse?4) un eventuale passante avrebbe voluto credere che fosse una casa abbandonata perché?5) chi sono le quattro creature due vive due morte possa quarto del palazzotto?6) spiega riferimento al testo il significato delle espressioni figurate qui evidenziate:a) Donne con certe facce maschi e con certe braccia nerborute *buone da venire in aiuto della lingua*b) Don Rodrigo che era lì in capo di tavola in casa sua nel suo regno circondato da amici domani e di tanti segni della sua potenza con un viso *da far morire in bocca* a chi si sia una preghiera non che è un consiglioc) no perbacco non mi farà questo torto non sarà mai vero che è un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato del mio vino né un creditore insolente *senza aver assaggiate le legna dei miei boschi*