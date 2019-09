domande su A Silvia di Giacomo Leopardi

Ciao Stefy,ti do una mano con alcune risposte, ma al resto delle domande devi provare a rispondere tu e io ti aiuto con le correzioni.- In questa parte "Che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia! Quale allor ci apparia la vita umana e il fato! Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi premeacerbo e sconsolato, e tornammi a doler di mia sventura." c'è una vera e propria riflessione sulla vita;-in questa parte "O natura, o natura, perchè non rendi più quel che prometti allor? perchè di tanto inganni i figli tuoi?" viene fatta una riflessione sulla natura maligna;- in questa parte "Anche peria tra poco la speranza mia dolce; agli anni miei anche negaro i fati la giovanezza. Ahi come, come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme! Questo è quel mondo? questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi di cui cotanto ragionammo insieme? Questa è la sorte dell'umane genti? All'apparir del vero tu, misera, cadesti:e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano." viene fatta una riflessione sulla vita.In questo verso relativo alla natura, quest'ultima viene vista in senso negativo, infatti, viene descritta come natura maligna, capace di ingannare gli uomini dandogli delle false illusioni, le quali crollano.Spero di esserti stata d'aiuto,Giorgia.