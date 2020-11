domande promessi sposi primo capitolo.Mi serve entro stasera. Per favore, grazie.

1. Individua il paesaggio che fa da sfondo alla vicenda narrata2. Quale personaggio compare per primo?3. Quali sono i suoi comportamenti abituali?4. Descrivi l’origine e l’atteggiamento dei bravi5. Come si comporta don Abbondio alla vista dei bravi?6. Quali pensieri gli passano per la mente e quale decisione prende quando si accorge che i bravi aspettano proprio lui?7. Sintetizza il dialogo fra don Abbondio e i due malviventi, individuando le tre differenti psicologie dai loro atteggiamenti8. Ricostruisci la realtà storico-sociale in cui si trova a vivere don Abbondio e la sua filosofia di vita.9. Su quali argomentazioni si articola il monologo di don Abbondio, mentre rientra a casa dopo l’incontro coi bravi?10. Qual è il personaggio complementare a don Abbondio?11. Quali sono i consigli di Perpetua e le obiezioni di don Abbondio nel dialogo conclusivo?12. Come si conclude il capitolo ?