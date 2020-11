Potete rispondere a queste domande sui promessi sposi 1. Quale paragone apre il secondo capitolo? Che relazione pone con il capitolo precedente?2. Quali scuse trova don Abbondio per evitare le domande di Renzo , nel primo dialogo?3. Come si conclude il secondo incontro tra don Abbondio e Renzo?4. Descrivi Lucia , il suo abbigliamento, il suo carattere, i tratti del viso, nel giorno del suo matrimonio5. Quali sono i luoghi in cui si svolgono le diverse sequenze?