Domande sulla strage dei pretendenti

1) Quale pretendente colpisce per primo Odisseo?

2) Perché appese alle mura della sala non ci sono armi, come avviene di solito nel mègaron della casa micenea? Chi le ha fatte rimuovere?

3) Qual è la reazione dei Proci alla morte di Antinoo?

4) Con quali strumenti retorici Eurìmaco cerca di placare l'ira di Odisseo? La sua strategia ha successo?

5) A chi rivolge Eurìmaco il suo secondo discorso?