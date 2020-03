devo fare un testo argomentativo per domani

Ciao Giorgia,ti do una mano con una premessa:"Sono qua a casa ormai da quasi un mese, guardo il limpido cielo primaverile e ogni tanto mi affaccio al balcone di casa per prendere una boccata d'aria e rifletto, rifletto su quello che sta accadendo attorno a noi...una terribile malattia sta colpendo tantissime persone in tutto il mondo ed il mio Paese è uno di quelli che sta piangendo più vittime in assoluto. Se penso a coloro che sono in prima linea nell'affrontare questo drammatico problema, mi si stringe il cuore e mi ritengo fortunata, perché io sono al sicuro nella mia casa. Mi mancano tutte le cose che faccio nella mia vita normale, come semplicemente uscire con gli amici, andare a vedere un film con le persone a me care..."Ora prova tu a continuare il tema, ovviamente se puoi cambia le parole che ho scritto, in quanto le riflessioni suddette le ho scritte io e riporta il tuo tema qua nel topic così lo correggiamo insieme.Ciao,Giorgia.