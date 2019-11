Dante Alighieri: Ne li occhi porta la mia donna Amore

Ciao a tutti!Mi aiutate a fare questa analisi su una poesia di Dante GrazieDante Alighieri: Ne li occhi porta la mia donna Amore (dalla Vita nuova, XXI)Ne li occhi porta la mia donna Amore,per che si fa gentil ciò ch’ella mira;ov’ella passa, ogn’om ver lei si gira,e cui saluta fa tremar lo core,sì che, bassando il viso, tutto smore,e d’ogni suo difetto allor sospira:fugge dinanzi a lei superbia ed ira.Aiutatemi, donne, farle onore.Ogne dolcezza, ogne pensero umilenasce nel core a chi parlar la sente,ond’è laudato chi prima la vide.Quel ch’ella par quando un poco sorride,non si pò dicer né tenere a mente,sì è novo miracolo e gentile.1. A quale tipologia metrica appartiene il componimento? Illustrane strofe, versi e schema delle rime.Il componimento è un sonetto con rime incrociate nelle quartine e invertite nelle terzine, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, EDC.2. Come Dante stesso dichiara nell’introduzione in prosa, quale proposito persegue in questi versi composti in «loda» della «gentilissima»?3. A chi è indirizzato il componimento? Da quale verso lo si desume?Il componimento è indirizzato alla donna amata. Lo si deduce dal primo verso.4. Quali effetti produce la donna in chi la vede e in chi la sente?L’effetto che produce la donna in chi la vede è un tremolio al cuore , una sensazione di innamoramento al solo guardare quegli occhi, mentre in chi la ascolta nascono pensieri di umiltà e dolcezza.5. Svolgi la parafrasi della seconda terzina.Quello che appare quando sorride, non si può dire ne tenere a mente, così è un miracolo mai visto e gentile.6. Analizza la struttura del componimento. Puoi trarre spunto dalle indicazioni fornite dallo stesso Dante nella prosa che accompagna i versi:«Questo sonetto si ha tre parti: ne la prima dico sì come questa donna riduce questa potenzia in atto [= mette in azione la forza dell’Amore] secondo la nobilissima parte [del corpo] de li suoi occhi; e ne la terza dico questo medesimo secondo la nobilissima parte della sua bocca; e intra queste due parti è una particella, ch’è quasi domandatrice d’aiuto a la precedente parte e a la sequente, e comincia quivi: Aiutatemi donne. La terza comincia quivi: Ogne dolcezza».7. Su quale sillaba cade l’accento nella parola «umile» (v. 9)? Ricorda che in un endecasillabo l’ultimo accento cade sulla decima sillaba e osserva attentamente lo schema delle rime.L’accento nella parola «umile» cade sulla nona sillaba.8. Individua in questo sonetto le caratteristiche dello stile «dolce», considerando in particolare:- il livello fonico: vi sono suoni aspri (ad esempio consonanti raddoppiate) nelle parole in rima?- il livello ritmico: vi sono enjambements?- il livello lessicale: ricorrono termini dotti e rari?- il livello sintattico: la sintassi è complessa o lineare?È presente un enjambement tra il verso 9 e il verso 10.La sintassi è molto lineare, senza forti spezzature, ma con ben determinate pause ritmiche. Alla fine di quasi tutti i versi c’è, infatti, un segno di punteggiatura. I periodi sono quindi abbastanza brevi.9. A quali due termini presenti nel testo si contrappongono, rispettivamente, «dolcezza» e «pensiero umile» (v. 9)? Se si considera l’ordine secondo cui sono disposti i vocaboli, quale figura retorica si riconosce?Al termine «dolcezza» si contrappone «ira» mentre al termine «pensiero umile» si contrappone «superbia». Se si considera l’ordine secondo cui sono disposti i vocaboli, si riconosce un chiasmo.10. Rifletti sul tema dell’amore come fattore di elevazione morale e sul risalto dato ai dettagli fisici («fa tremar lo core», v.4; «tutto smore», v. 5; «sospira», v. 6): in che misura il sonetto riprende motivi convenzionali della lirica amorosa stilnovista? In che cosa consiste l’apporto innovativo di Dante? Considera a quest’ultimo riguardo il motivo della donna come «miracolo» che caratterizza le «nove rime» inaugurate da Donne ch’avete intelletto d’amore e l’interpretazione secondo cui la Vita nuova delinea una sorta di itinerario dall’amore sensuale all’amore mistico.