Trasforma le seguenti coppie di frasi in periodi formati da una principale e da una subordinata temporale . Indica se hai scelto la forma esplicita o implicita.ESEMPIO: Carlotta ha visto il cucciolo / Carlotta è scoppiata in un pianto di gioia.Dopo che Calotta ha visto il cucciolo è scoppiata in un pianto di gioia. (Temporale esplicita)1. Ogni mattina mia sorella fa una colazione abbondante/ Mia sorella va a scuola.2. Stavo rientrando a casa / Il mio migliore amico mi ha telefonato.3. Mi sono steso sul divano / Mi sono addormentato immediatamente.4. Luca apparecchiava la tavola / Sara cucinava.5. Giorgia ha consegnato il compito / Giorgia è uscita in corridoio.6. Piove / Amo guardare il paesaggio dalla finestra.7. I visitatori entrarono nella cattedrale / I visitatori rimasero colpiti dalla bellezza delle vetrate.ESERCIZIO SVOLTO1. Prima di andare a scuola mia sorella ogni mattina fa una colazione abbondante.2. Il mio migliore amico mi ha telefonato mentre stavo rientrando a casa.3. Non appena mi sono steso sul divano mi sono addormentata immediatamente.4. Mentre Luca apparecchiava la tavola Sara cucinava.5. Dopo che Giorgia ha consegnato il compito è uscita in corridoio.6. Ogni volta che piove amo guardare il paesaggio dalla finestra.7. Dopo che i visitatori entrarono nella cattedrale rimasero colpiti dalla bellezza dalla bellezza delle vetrate.