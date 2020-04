Coordinate e subordinate analisi del periodo

1. Il signor Bianchi aveva il sospetto = principale; di essere seguito da qualcuno = sub. dichiarativa; che aveva cattive intenzioni = sub. relativa.2. Mi informerò= principale; su quanto costano i biglietti del concerto= sub. interrogativa indiretta; e poi ve lo riferirò= coordinata alla interrogativa.3. Sarebbe meglio= principale; che qualcuno togliesse dal giardino le foglie secche = sub. soggettiva; che sono cadute a causa del vento= sub. relativa.4. Mi hanno raccontato= principale; che Vittoria da bambina aveva i capelli lunghi e biondi= sub. oggettiva.5. La Nazionale si è aggiudicata la possibilità = principale; di accedere alla finale= sub. dichiarativa; vincendo l'ultima partita= sub. temporale 6. La barca toccò terra= principale; e solo in quel momento ci si accorse= sub. temporale; che a bordo non c'era nessuno = sub. oggettiva.7.in certi punti il fiume è (così) ampio = principale; così che da una sponda non si riesce a vedere quella opposta= sub. consecutiva; e si ha l'impressione= coordinata alla consecutiva; di trovarsi su un lago =sub. dichiarativa.8.il signor Francesco è noto agli abitanti del quartiere= principale; che abita solo in un'immensa villa= sub. relativa; perché suona il Sax per ore intere= sub. causale; e guida un'auto sportiva= coordinata alla causale; che tiene lucida come uno specchio= sub. relativa.