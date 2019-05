confronto promessi sposi e ivanhoe

Analogie fra i Promessi Sposi e Ivanhoe:

Nella descrizione iniziale dell’Ivanhoe, Scott scrive in un modo più rigido, schematico e oggettivo rispetto a Manzoni che mantiene nei Promessi Sposi un ritmo simile a quello degli aedi e dei cantori. Manzoni inoltre fa qualche affermazione ironica sul comportamento dei bravi, cosa che invece non si percepisce nel romanzo di Scott.

L’autore scozzese scrive a proposito di druidi e maghi e questo denota lo stile gotico e fantasioso che prevale anche nel resto del romanzo.

Per Scott la storia è un punto di partenza da poter piegare per fini pittoreschi e romanzeschi; mentre vediamo che per Manzoni la storia è una cosa "viva" e non deve essere deviata o forzata, va solo indagata profondamente e rispettata.

I due autori hanno comunque delle cose in comune nello schema di scrittura. Entrambi i romanzi iniziano con una descrizone paesaggistica, passando poi ad un’inquadratura storica e, successivamente, alla presentazione dei personaggi. Anche su questi troviamo un’analogia, vengono presentati nello stesso modo Don Abbondio di Manzoni e i due servi anglosassoni di Scott, ma anche Rowena e Lucia.



