Le seguenti frasi sono introdotte dalla preposizione per..devo indi arne fine vantaggio o causa.1.il preside ha convocato i genitori di alcuni alunni per raccomandata.2.ad agosto faremo un giro per l' europa in autostop.3.hanno discusso per ore senza concludere niente.4.in alcune regioni del mondo le malattie, la fame e la sete rendono sempre più drammatica la lotta per la sopravvivenza di milioni di esseri umani.Grazie a tutti